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Україні не уникнути підвищення
пенсійного віку —...

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:10

Рассею расространенное заблуждение.
Средняя продолжительность жизни в каком-то году - это вовсе не средний возраст всех умерших, а совершенно наоборот - ВОЗМОЖНАЯ (прогнозная) продолжительность жизни для младенца, родившегося в этом году при условии, что в течение его жизни смертность во всех возрастных группах будет сохраняться такой же, как год его рождения. Т.е. понятие средней продолжительности жизни в 18-ом году в 71 год, предполагает, что дети этого года рождения в среднем доживут до 2089-го.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:18

  sequence написав:
  nalim написав:
  Тракторист написав:в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...

Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.

я так с 2014 грущу
Вите надо выйти!

Витя вышел, Петя зашел... а нам стало еще хуже.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:51

  nalim написав:Витя вышел, Петя зашел... а нам стало еще хуже.

к сожалению в Украине стойкая тенденция - каждый следующий президент хуже предыдущего... :(
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:06

  Тракторист написав:
  nalim написав:Витя вышел, Петя зашел... а нам стало еще хуже.

к сожалению в Украине стойкая тенденция - каждый следующий президент хуже предыдущего... :(

это да
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:26

  nalim написав:
  Тракторист написав:
  nalim написав:Витя вышел, Петя зашел... а нам стало еще хуже.

к сожалению в Украине стойкая тенденция - каждый следующий президент хуже предыдущего... :(

это да

Тому нам нового не треба. Молодці, порохоботи. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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