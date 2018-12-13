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Україні не уникнути підвищення
пенсійного віку —...

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:29

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

  rjkz написав:И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!

воруют
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:32

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

  rjkz написав:В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.

Прошу обратить внимание, что "средний возраст" для мужчин и женщин отличается лет на 10, средний возраст мужчин - всего лишь 67 лет, при том что именно мужчины в основном наполняют ПФ. Получается, если к нынешним 60-65 лет выхода еще добавлять, то половина мужчин до пенсии тупо не доживет. Естественно, поддержал бы полный отказ от пенсий с прекращением взносов в ПФ, да кто ж даст ! Это же кормушка для заинтересованных лиц во власти. Напомнят, что оттуда же платят малоебущим, инвалидам, другим льготникам и надо отчислять. А получать будут другие. Смысл в этих пенсиях полностью теряется, особенно если их размер принять во внимание. Чистое воровство в крупных размерах.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:52

  ellinas написав:
  rjkz написав:В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.

Прошу обратить внимание, что "средний возраст" для мужчин и женщин отличается лет на 10, средний возраст мужчин - всего лишь 67 лет, при том что именно мужчины в основном наполняют ПФ. Получается, если к нынешним 60-65 лет выхода еще добавлять, то половина мужчин до пенсии тупо не доживет. Естественно, поддержал бы полный отказ от пенсий с прекращением взносов в ПФ, да кто ж даст ! Это же кормушка для заинтересованных лиц во власти. Напомнят, что оттуда же платят малоебущим, инвалидам, другим льготникам и надо отчислять. А получать будут другие. Смысл в этих пенсиях полностью теряется, особенно если их размер принять во внимание. Чистое воровство в крупных размерах.

Ещё разнообразным силовикам и "служащим".

Т.е. "электорат" финансирует пикничок для "элиты" и их охранников-обслуги, при этом сам получает только крошки, и то при удачном стечении обстоятельств
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:58

  Pegasmaster написав:
  rjkz написав:И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!

воруют

начните с себя, прекратите красть!
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:10

Рассею расространенное заблуждение.
Средняя продолжительность жизни в каком-то году - это вовсе не средний возраст всех умерших, а совершенно наоборот - ВОЗМОЖНАЯ (прогнозная) продолжительность жизни для младенца, родившегося в этом году при условии, что в течение его жизни смертность во всех возрастных группах будет сохраняться такой же, как год его рождения. Т.е. понятие средней продолжительности жизни в 18-ом году в 71 год, предполагает, что дети этого года рождения в среднем доживут до 2089-го.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:27

Твари, сначала дайте людям работу, восстановите заводы, разворованные и разрушенные вами, прекратите КРАСТЬ и вгонять страну в долги!..
galynya53
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:01

  galynya53 написав:Твари, сначала дайте людям работу, восстановите заводы, разворованные и разрушенные вами, прекратите КРАСТЬ и вгонять страну в долги!..

С какой радости им отказываться от цели их жизни.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15

Вынужден поставить высокую оценку финансам за крайне оперативное удаление моих постов.
Признаю ваш профессионализм.
nalim
 
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