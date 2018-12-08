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Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:58
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, згідно з планом, нова система торгів на право надрокористування запрацює вже з 1 січня.
Дивися повний текст Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на надра
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:58
Продав недра , а з ними Україну.
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