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Гройсман анонсував запуск нової
системи продажу прав на...

Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:58

Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, згідно з планом, нова система торгів на право надрокористування запрацює вже з 1 січня.

Дивися повний текст Гройсман анонсував запуск нової системи продажу прав на надра.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:58

Продав недра , а з ними Україну.
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