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Сбербанк вже створив необхідні
резерви з українського...

Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:59

Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського...

Пропонуємо до обговорення:
Сбербанк Росії вже створив необхідні резерви за ризиками своєї однойменної української "дочки" і зі свого бізнесу в цій країні в цілому, змін резервів не планується, повідомив фінансовий директор, заступник голови правління Сбербанку Олександр Морозов.

Дивися повний текст Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського бізнесу - заступник голови правління.
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