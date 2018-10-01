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Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Сбербанк Росії вже створив необхідні резерви за ризиками своєї однойменної української "дочки" і зі свого бізнесу в цій країні в цілому, змін резервів не планується, повідомив фінансовий директор, заступник голови правління Сбербанку Олександр Морозов.
Дивися повний текст Сбербанк вже створив необхідні резерви з українського бізнесу - заступник голови правління
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Сер 12 гру, 2018 01:20
Джон
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