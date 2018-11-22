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Boeing представив бізнес-джети
з рекордною дальністю польоту

Boeing представив бізнес-джети з рекордною дальністю польоту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:14

Boeing представив бізнес-джети з рекордною дальністю польоту

Пропонуємо до обговорення:
Підрозділ Boeing, що спеціалізується на бізнес-джетах, повідомив про запуск програми BBJ-777 X.

Дивися повний текст Boeing представив бізнес-джети з рекордною дальністю польоту.
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