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Ілон Маск замахнувся на заводи General Motors
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:50
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla готова викупити заводи концерну GM, якщо ті не будуть експлуатуватися або будуть виставлені на продаж. Про це повідомив Ілон Маск під час інтерв'ю CBS.
Дивися повний текст Ілон Маск замахнувся на заводи General Motors
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:50
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