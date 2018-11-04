Facebook подав заявку на патент на штучний інтелект, який на основі даних про минулі переміщення користувача вгадує, куди він піде далі.
Дивися повний текст Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 01:53
Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача.
Додано: Чет 13 гру, 2018 01:53
можно окончательно удалять ФБ приложение, совсем оборзели. да и сама ФБ сеть - навязчиво управляемая и довольно устаревшая муть.
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