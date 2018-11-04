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Facebook навчив ШІ передбачати
переміщення користувача

Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 01:53

Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача

Пропонуємо до обговорення:
Facebook подав заявку на патент на штучний інтелект, який на основі даних про минулі переміщення користувача вгадує, куди він піде далі.

Дивися повний текст Facebook навчив ШІ передбачати переміщення користувача.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 01:53

можно окончательно удалять ФБ приложение, совсем оборзели. да и сама ФБ сеть - навязчиво управляемая и довольно устаревшая муть.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:36

Например, если пользователь находится в тренажерном зале, алгоритм оценивает вероятность того, может ли он после отправиться в ресторан.


Сперва сжечь, а потом обратно нажрать?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:37

Лучше бы руководители ФБ озаботились, как полностью переписать программное обеспечение этой сети. Куски программы в разное время писали разные программисты, в том числе уже не работающие в компании, и эти куски плохо стыкуются между собой, что приводит к медленной работе. При том же функционале ВКонтакте работает в 7 раз быстрее (я замерял), а LJ с гораздо большим функционалом работает приблизительно с такой же скоростью, как ФБ.
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