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Samsung припиняє виробництво
смартфонів у Китаї

Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 07:59

Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung закриває виробництво смартфонів на території Китаю. Причиною виявився низький попит на них на території країни. Про це пише South China Morning Post.

Дивися повний текст Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї.
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