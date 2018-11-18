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Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung закриває виробництво смартфонів на території Китаю. Причиною виявився низький попит на них на території країни. Про це пише South China Morning Post.
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