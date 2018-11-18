Компанія Samsung закриває виробництво смартфонів на території Китаю. Причиною виявився низький попит на них на території країни. Про це пише South China Morning Post.
Дивися повний текст Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 07:59
Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:27
Самсунг шел по пути конских ценников Эппл. Как только массы стали раздупляться - пришел "ой" и к ним в гости
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:10
Согласен с мнениями что Самсунг лупил ценники причем непонятно за что,ну ладно понятно но линейка была непонятная по устройствам и часто не в пользу юзеров.Да перешёл на хуавей,и не жалею.опыт по самсе не понравился.А в Китае ещё и очень развито национальной идеи и гордости.Как скандал с Кореей то сразу продажи падают
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55
Re: Samsung припиняє виробництво смартфонів у Китаї
Имею телик и холодильник от Самсун, каждый обошелся около 25 штук. Также вижу траблы и с теликом и с холодильником. За что я выкинул 50 штук мне не понятно. Больше от Самсунга покупать ничего не собираюсь. Пусть поубавят аппетиты. Такое качество должно стоить дешевле.
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:56
А чего вы напали на Самсунг? Лучше телефонов нет. Все родные и знакомые поменяли Членавей и Членоми на НАДЁЖНЫЕ САМСУНГИ. По качеству рядом с ним ничего не стоит. А спрос в Китае..так они ж полулюди, впрочем как и большинство наших. А разве ЧЕЛОВЕК может за Путина или Януковича с Порошенко проголосовать?
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:05
По телефонах та компюкомпьютерній техніці Китай обігнав усіх. По побутовій техніці, як десятки років тому, так і зараз, лідерство у надійності та якості займає LG.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49
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