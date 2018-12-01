З 2006 по 2018 роки компанія продала як мінімум 6700 неліцензованих і таких, що не мають допуску на дороги, автомобілів.
Дивися повний текст Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:17
Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів
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Дивися повний текст Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів.
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:17
І ці люди забороняють нам в носі длубатися! Може лікар спочатку зцілиться сам?
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:31
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