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Volkswagen попався на продажу
контрафактних автомобілів

Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:17

Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
З 2006 по 2018 роки компанія продала як мінімум 6700 неліцензованих і таких, що не мають допуску на дороги, автомобілів.

Дивися повний текст Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:17

І ці люди забороняють нам в носі длубатися! Може лікар спочатку зцілиться сам?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:31

  andriyzhagun написав:І ці люди забороняють нам в носі длубатися! Може лікар спочатку зцілиться сам?

Та длубайся на здоров'я :D
sergnemo68
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