RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці почали за безцінь
продавати «єврономери»

Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:33

Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали масово продавати нерозмитнені автомобілі на єврономерах всього за 300-500 доларів, хоча раніше вони коштували в районі 1500 доларів.

Дивися повний текст Українці почали за безцінь продавати «єврономери».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86136
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:33

Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
nalim
 
Повідомлень: 6317
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:39

Re: в «єврономера»

Сдулась Евросила. пшиком
sal
 
Повідомлень: 3149
З нами з: 25.03.16
Подякував: 507 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40

nalim Макрона могут в отставку отправить, а наших только вперед ногами выносить.
romiks2009
 
Повідомлень: 318
З нами з: 07.11.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40

Теперь ценам на ланусы, таврии, и прочие копейки ничего не угрожает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6745
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4423 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:52

Re: Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

Интересно, как эта "продажа" происходит? Б...ляхеры ведь не вписаны, как владельцы. Что они "продают"? Ключи? Как потом это авто на себя оформлять в Польше, например?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 494
З нами з: 26.02.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54

  Gastarbaiter написав:Интересно, как эта "продажа" происходит?


Как и продажа металлолома на вторчермете.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:58

В принципе неплохая идея как для глухого села , где милицию (полицию) не видели годами . Там то можно ездить на этой машинке в лес за грибами или на рыбалку вместо телеги с лошадью . Можно возить дрова прицепом или ездить в ночью в соседний хутор на гулянки .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 03.10.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно 1, 2
R2 » Чет 14 чер, 2018 15:07
11 1015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 00:11
bodya-1
З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 01 лис, 2018 12:28
39 2349
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 17:02
galex
В якій валюті українці тримають свої заощадження 1, 2
R2 » П'ят 07 гру, 2018 14:08
14 912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 10:37
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2459)
13.12.2018 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.