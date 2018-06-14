Українці почали масово продавати нерозмитнені автомобілі на єврономерах всього за 300-500 доларів, хоча раніше вони коштували в районі 1500 доларів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:33
Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали за безцінь продавати «єврономери».
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:33
Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:39
Re: в «єврономера»
Сдулась Евросила. пшиком
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40
nalim Макрона могут в отставку отправить, а наших только вперед ногами выносить.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40
Теперь ценам на ланусы, таврии, и прочие копейки ничего не угрожает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:52
Re: Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
Интересно, как эта "продажа" происходит? Б...ляхеры ведь не вписаны, как владельцы. Что они "продают"? Ключи? Как потом это авто на себя оформлять в Польше, например?
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:54
Как и продажа металлолома на вторчермете.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:58
В принципе неплохая идея как для глухого села , где милицию (полицию) не видели годами . Там то можно ездить на этой машинке в лес за грибами или на рыбалку вместо телеги с лошадью . Можно возить дрова прицепом или ездить в ночью в соседний хутор на гулянки .
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