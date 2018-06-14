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Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:57
alex_dvornichenko написав:Gastarbaiter
Никто их не оформляет, сразу на запчасти уходят.
Если найти владельца по документам в Польше и оформить нормально продажу, то я бы взял. Если оно, конечно, ТО пройдет
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:13
nalim
Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.".
Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.
P.S. я НЕ евробляхер, но проголосовал бы
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:16
Будем ездить на старых жигулях волгах итд. нормалек, европа же это лучше чем Peugeut 407 2005 )))) епта (обосрались (nalim) мы все, не только евробляхи обосрались.
Р.S. жили небогато нех"й начинать )))) !
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swag00
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:23
romiks2009 написав:nalim
Макрона могут в отставку отправить, а наших только вперед ногами выносить.
Нам никто не мешает наших тоже в отставку отправить... кроме нас самих.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:25
27661 написав:nalim
Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.".
Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.
P.S. я НЕ евробляхер, но проголосовал бы
Если организуют партию, то ее возглавит очередной Дорошенко, за которым будут торчать уши власти, и рядовых владельцев евроблях опять поимеют.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:42
swag00 написав:
Будем ездить на старых жигулях волгах итд. нормалек, европа же это лучше чем Peugeut 407 2005 )))) епта (обосрались (nalim) мы все, не только евробляхи обосрались.
Р.S. жили небогато нех"й начинать )))) !
Я поначалу равнодушно относился к б***, даже промелькнула мысль вытащить 8-10 куе разницы между моей машиной и б***, потом передумал когда я увидел "моральное лицо" тех кто на них ездит, очевидно сказалась безнаказанность и померещилась вседозволенность, и тот откровенный хлам,который заехал...
В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.
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rjkz
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:44
romiks2009 написав:nalim
Макрона могут в отставку отправить, а наших только вперед ногами выносить.
на когда назначены торжества?
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rjkz
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:05
makishin60 написав:
В принципе неплохая идея как для глухого села , где милицию (полицию) не видели годами . Там то можно ездить на этой машинке в лес за грибами или на рыбалку вместо телеги с лошадью . Можно возить дрова прицепом
или ездить в ночью в соседний хутор на гулянки .
Прицеп для типичного еврономериста неоправданно дорог. Стоит дороже чем Пыж 2005 года. Типичный евробл.х.р будет возить дрова в салоне.
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DONALD
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:09
nalim написав:
Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
ух ты, а что можно нарушить закон, налоги не заплатить, а потом митингом потребовать прощения?
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Pegasmaster
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:12
27661 написав:
Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.".
Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.
да че уж, просите отменить все налоги и сборы. классная программа, государственная.
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Pegasmaster
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