Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42
Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01
Принятый закон - абсолютный популизм в интересах большинства избирателей, т.к. 8 млн владельцев неевробл@х люто ненавидят 1 млн бл@хастых, заплативших за аналогичные автивки на порядок меньше зелени. Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:15
вброс, расчитанный на теле-овощей. новый закон никак не повлиял на 90% авто на еврономерах. с чего бы им вдруг начать отдавать их за бесценок?
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:11
Прицеп для дров можно сварить, причем даже более функциональный, чем заводской бортовой, купив материала за несколько сотен трампов. Если, конечно, руки и ноги из разных мест растут.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14
Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
Вжарим томосом по автокефалии
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