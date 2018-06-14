RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці почали за безцінь
продавати «єврономери»

Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42

  rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.

Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

  27661 написав:nalim
Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.

Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.".
Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.

P.S. я НЕ евробляхер, но проголосовал бы


Принятый закон - абсолютный популизм в интересах большинства избирателей, т.к. 8 млн владельцев неевробл@х люто ненавидят 1 млн бл@хастых, заплативших за аналогичные автивки на порядок меньше зелени. Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается! :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 13.03.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:15

вброс, расчитанный на теле-овощей. новый закон никак не повлиял на 90% авто на еврономерах. с чего бы им вдруг начать отдавать их за бесценок?
uott
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:11

  DONALD написав:Прицеп для типичного еврономериста неоправданно дорог. Стоит дороже чем Пыж 2005 года. Типичный евробл.х.р будет возить дрова в салоне.


Прицеп для дров можно сварить, причем даже более функциональный, чем заводской бортовой, купив материала за несколько сотен трампов. Если, конечно, руки и ноги из разных мест растут.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14

  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:05

  summacut написав:
  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.

Часто это не зависит от того, какие номера.
nalim
 
Повідомлень: 6329
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:08

  nalim написав:Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.

Уже начали пользоваться французским опытом https://korrespondent.net/ukraine/40430 ... ye-zhylety
nalim
 
Повідомлень: 6329
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:27

  summacut написав:
  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.


К сожалению, ещё встречаются позорные случаи когда "кто-то кое-где у нас порой" покупает права за сало. Права купил, а ездить - нет!
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 13.03.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:27

  nalim написав:
  summacut написав:Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.

Часто это не зависит от того, какие номера.

Но при этом уйопок не имеет страховки, т.к. ему все в жизни фиолетово. Отсюда вторая проблема: ОСАГО будет дорожать, чтоб МТСБУ могло компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП от х******.
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці платитимуть пеню за борги за комуналку 1, 2
R2 » Чет 13 гру, 2018 12:25
14 660
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 19:13
shapo
Споживачі газу без лічильників почали отримувати... 1, 2
R2 » Чет 13 гру, 2018 13:30
13 565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 18:01
anna_slepko
У Києві заборонять продавати алкоголь вночі - тепер законно 1, 2
R2 » Чет 14 чер, 2018 15:07
11 1021
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 00:11
bodya-1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.