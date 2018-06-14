Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

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Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.". Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.
P.S. я НЕ евробляхер, но проголосовал бы
Принятый закон - абсолютный популизм в интересах большинства избирателей, т.к. 8 млн владельцев неевробл@х люто ненавидят 1 млн бл@хастых, заплативших за аналогичные автивки на порядок меньше зелени. Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!
warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!
Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!
Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
nalim написав:Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.
warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!
Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
К сожалению, ещё встречаются позорные случаи когда "кто-то кое-где у нас порой" покупает права за сало. Права купил, а ездить - нет!
summacut написав:Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
Часто это не зависит от того, какие номера.
Но при этом уйопок не имеет страховки, т.к. ему все в жизни фиолетово. Отсюда вторая проблема: ОСАГО будет дорожать, чтоб МТСБУ могло компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП от х******.