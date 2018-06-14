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Українці почали за безцінь
продавати «єврономери»

Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42

  rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.

Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

  27661 написав:nalim
Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.

Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.".
Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.

P.S. я НЕ евробляхер, но проголосовал бы


Принятый закон - абсолютный популизм в интересах большинства избирателей, т.к. 8 млн владельцев неевробл@х люто ненавидят 1 млн бл@хастых, заплативших за аналогичные автивки на порядок меньше зелени. Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:15

вброс, расчитанный на теле-овощей. новый закон никак не повлиял на 90% авто на еврономерах. с чего бы им вдруг начать отдавать их за бесценок?
uott
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:11

  DONALD написав:Прицеп для типичного еврономериста неоправданно дорог. Стоит дороже чем Пыж 2005 года. Типичный евробл.х.р будет возить дрова в салоне.


Прицеп для дров можно сварить, причем даже более функциональный, чем заводской бортовой, купив материала за несколько сотен трампов. Если, конечно, руки и ноги из разных мест растут.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14

  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:05

  summacut написав:
  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.

Часто это не зависит от того, какие номера.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:08

  nalim написав:Обосрались, господа евробляхеры. Использовали вас Дорошенко и компания и все... А вы то думали, народные протесты... Научитесь у французов, уже есть первые результаты: топливный акциз, налоги с пенсионеров и мокрые штаны Макрона.

Уже начали пользоваться французским опытом https://korrespondent.net/ukraine/40430 ... ye-zhylety
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:27

  summacut написав:
  warlamp написав:Как-никак, потеря статуса в глазах окружающих, а такое не прощается!


Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.


К сожалению, ещё встречаются позорные случаи когда "кто-то кое-где у нас порой" покупает права за сало. Права купил, а ездить - нет!
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:27

  nalim написав:
  summacut написав:Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.

Часто это не зависит от того, какие номера.

Но при этом уйопок не имеет страховки, т.к. ему все в жизни фиолетово. Отсюда вторая проблема: ОСАГО будет дорожать, чтоб МТСБУ могло компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП от х******.
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:42

  dengon написав:
  rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.

Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?


1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило.
2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь.
3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно.
4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал.
5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался.
Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной).
Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
rjkz
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