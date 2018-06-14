Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

rjkz написав:

dengon написав: rjkz написав: В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло. В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.

Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать? Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?

1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило.2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь.3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно.4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал.5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался.Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной).Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.