Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

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rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.
Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило. 2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь. 3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно. 4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал. 5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался. Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной). Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
Все это типичные ситуации - подавляющее большинство bляxapeй это bыдлo возомнившее себя элитой, заработать на нормальное авто они не могут по определению,конечно, попадаются среди них и нормальные люди, но это скорее исключение из правил...
rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.
Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило. 2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь. 3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно. 4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал. 5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался. Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной). Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
Николай, вероятно, это первый раз за многие года, когда я с Вами не согласен. Ушлёпков на украинских номерах тоже много, и ведут они себя даже хуже, чем Вы описали еврономера (кстати, двоим моим очень близким друзьям [с интервалом в 1 неделю], как в пятом Вашем примере 1:1, в бочину нагло вьехали этой осенью, вот только урoды были на укр номерах). Лично мне на еврономерах (пока что) ни одного ушлёпка не попадалось. Так что, думаю, не в номерах дело - просто деньги на выборы собирают. Ну и отвлечь население от жoпы в стране, сделав кого-то виноватым
summacut написав:Мне, чессговоря, пох на статус. Но когда ты и такие же законопослушные рядом с тобой в два ряда стоят перед стоп-линией в ожидании зеленого, а какой-то уйопок с номерами на картонке объезжает стоящих по встречной и прорывается в "окно" между переходящими по ПП пешеходами, такое да, не прощается.
Часто это не зависит от того, какие номера.
Но при этом уйопок не имеет страховки, т.к. ему все в жизни фиолетово. Отсюда вторая проблема: ОСАГО будет дорожать, чтоб МТСБУ могло компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП от х******.
Я смотрю на это по-другому. Акцизы нужно снизить и на б/у, и на новые автомобили. Тогда никто никого не будет ненавидеть. И со страховкой проблем не будет.
rjkz написав:В общем, быков, возомнивших себя орлами, спустили на землю и ставят обратно в стойло.
Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило...... -------------------------------------------------------------------------- .....смотался. Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной). Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
Мы с Вами наверное в разных Киевах ездим. По моим наблюдениям -- люди конечно разные, но это не зависит от номера. Я езжу с киевскими номерами, если что.
27661 написав:Им надо партию организовать и в парламент с программой "отменить таможенные сборы с машин, ну и всяких компов, смартфонов и т.п.". Я думаю, что сами евробляхеры + их семьи + сочувствующие = плохо для нынешних депутатов.
да че уж, просите отменить все налоги и сборы. классная программа, государственная.
Про налоги я не говорил, но мне кажется, в нашей стране, не все налоги идут по назначению. Я говорил про пошлину на товары, которые Украина не в состоянии производить, а если производит, то себестоимость выше чем у буржуев и начинают пошлины вводить (очень честная конкуренция).
dengon написав:Т.е. все остальные автовладельцы стояли и продолжают стоять в стойле, нужно понимать?
1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило. 2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь. 3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно. 4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал. 5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался. Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной). Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
Николай, вероятно, это первый раз за многие года, когда я с Вами не согласен. Ушлёпков на украинских номерах тоже много, и ведут они себя даже хуже, чем Вы описали еврономера (кстати, двоим моим очень близким друзьям [с интервалом в 1 неделю], как в пятом Вашем примере 1:1, в бочину нагло вьехали этой осенью, вот только урoды были на укр номерах). Лично мне на еврономерах (пока что) ни одного ушлёпка не попадалось. Так что, думаю, не в номерах дело - просто деньги на выборы собирают. Ну и отвлечь население от жoпы в стране, сделав кого-то виноватым
Я тоже с большим уважением отношусь к Вам, и где-то согласен, что не еврономер делает из человека быка. Но украинская регистрация хоть как-то дает надежду на ответственность и то что неадеквата можно найти. Ну и кроме того одна и таже машина за 10 куе и за 1,5 куе воспринимается по-разному - во втором случае - разобью - еще куплю (на практике-же она идет на разборку, что возвращает ей полцены, если СТО выкупает и полную цену, а то и больше, если человек сам распродает по запчастям. У меня знакомый когда-то купил биток за 800 баксов, продал по запчастям на 1,5 куе, еще и доки украинские остались ). Поэтому на украинских номерах, хоть и тоже есть неадекваты (если учесть что у нас сейчас и под дозой ездят - им не до номеров), но вот ВАм сходу вспомнилось 5 случаев с весны этого года. Напротив, за этот-же период времени, инцидентов с авто на украинской регистрации не было, хотя я и отдаю себе отчет, что это - дело случая.
rjkz написав: 1. Киев, район метро Житомиская, 3 автомобиля заблокированы БМВ черного цвета на еврономере. Жара 35 градусов. Со мной 2 детей дошкольного возраста. Благо у меня климат-контроль, но машина все-же сильно нагрета. Мне относительно "повезло" после 20 минут маневрирования задним ходом, мне удается протиснуться. У остальных шансов 0. Стоят - сигналят. Я уже выехал и тут является ОНО - 1,8мх1,2м (высота на диаметр в "талии") "Уважаемый, разве можно так парковаться?". Оно не ответило, рыгнуло пивным перегаром, развернулось, заехав на газон и примяв кусты, и укатило. 2. Киев, район метро Нивки, выезжаю на проспект Победы по дороге с односторонним движением, со мной 1 ребенок дошкольного возраста. Окно открыто. На проспекте стоит поперек выезда БМВ теперь красного цвета. Просто стоит. В салоне 2 человека. Впереди и сзади БМВ совершенно пусто (лето, день, все в отпусках)подъзжаю вплотную и сигналю "пропусти, мол" Из БМВ вылазит бородатое нечто, с "психикой, изувеченной тренингами личностного роста" (ТМ UA), подскакивает к окну и начинает материть, закрываю окно и блокирую двери, пытаюсь протиснуться между бл.яхой и тротуаром, мне это почти удается, ОНО запрыгивает в БМВ и начинает агрессивно меня подрезать, от греха подальше, сворачиваю на Туполева, ОНО уже было за перекрестком. Я противник огнестрела, но в этот момент я хотел-бы его иметь. 3. Киев, Нивки, ул. Ружанская, впереди меня едет еврономер (марку не помню). От него отлетает колпак и летит на тротуар, там кстати, детская площадка, благо не долетает. Догоняю на светофоре, открываю левое окно, сигналю, открывает окно "Какого х.. ты сигналишь?!" "Уважаемый, вы квартал назад колпак потеряли" "Ни мне здрасьте, ни тебе спасобо ни нам до свидания" (из анекдота), развернулся с правого ряда на красный свет и поехал обратно. 4. Примерно там-же. Впереди едет еврономер, на ходу от него отлетает глушитель и подпрыгивает по дороге, я еле успеваю затормозить, чтобы глушак не влетел мне в лобовое стекло (или радиатор - как повезет), еврономер даже не притормозив, не взирая на дикий рев, уехал. 5. Киев, метро Дорогожичи. Дочь моих знакомых чем-то не понравилась бл.яхе, за что тот 2 раза !!! протаранил боковину, развернулся через 2-ю осевую и смотался. Хватит? Или еще дописать как чадат отжившее свое корыта? Как ездят бухие, потому что ничем не рискуют в плане ответственности? Как едут на красный, как разворачиваются через 2-ю осевую (буквально сегодня передо мной). Нормальные водители так себя не ведут, поэтому эпитет "быки" к ним неприменим, а значит и о стойле речи быть не может.
Все это типичные ситуации - подавляющее большинство bляxapeй это bыдлo возомнившее себя элитой, заработать на нормальное авто они не могут по определению,конечно, попадаются среди них и нормальные люди, но это скорее исключение из правил...
Я не думаю, что дело в материальном статусе. Скорей понимание недосягаемости для привлечение ответственности помноженное на отношение к собственному авто как к одноразовому и возведенное в куб своего отсутствия культуры поведения и неуважения к окружающим.
Я не думаю, что дело в материальном статусе. Скорей понимание недосягаемости для привлечение ответственности помноженное на отношение к собственному авто как к одноразовому и возведенное в куб своего отсутствия культуры поведения и неуважения к окружающим.
Я некоторых евроб*х****** знаю лично. Один из них -- кум , поехал в Польшу на заработки. В Украине ездил на жигулях, а в Польше , через год купил TOYOTA AVENSIS универсал. Ездит с женой и ребёнком в нормальной машине, чего не мог позволить раньше. Привёз в Украину ещё одну "Б*ляху" для родного брата.
Я не думаю, что дело в материальном статусе. Скорей понимание недосягаемости для привлечение ответственности помноженное на отношение к собственному авто как к одноразовому и возведенное в куб своего отсутствия культуры поведения и неуважения к окружающим.
Я некоторых евроб*х****** знаю лично. Один из них -- кум , поехал в Польшу на заработки. В Украине ездил на жигулях, а в Польше , через год купил TOYOTA AVENSIS универсал. Ездит с женой и ребёнком в нормальной машине, чего не мог позволить раньше. Привёз в Украину ещё одну "Б*ляху" для родного брата.
Я очень рад за Вашего кума. А скажите, пожалуйста, Вы уверены, что Ваш кум в случае ДТП не поддастся искушению смыться? И, тойота авенсис - понятие растяжимое, как с выбросами? Почему Ваш кум не воспользовался льготами по ввозу электрокаров? Привез-бы, поставил на украинскую регистрацию и ездил-бы не портя здоровье окружающим. Просто в теплое время года ездить с закрытыми окнами из-за чадящих корыт, преимущественно на еврономерах (да, да, знаю, еще камазы, богданы и прочие ур** автопрома)