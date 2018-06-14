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Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:09
Развод на деньги,это а не обьявления.
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relaxay22
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:16
relaxay22 написав:
Развод на деньги,это а не обьявления.
Не портьте репутацию провластноиу ресурсу. Написано, значит правда.
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nalim
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:30
ruvex написав:
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Украина цирковым труппам может мастер-классы давать.
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nalim
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:47
27661 написав:rjkz 27661 написав: rjkz написав:
Я некоторых евроб*х****** знаю лично. Один из них -- кум , поехал в Польшу на заработки. В Украине ездил на жигулях, а в Польше , через год купил TOYOTA AVENSIS универсал. Ездит с женой и ребёнком в нормальной машине, чего не мог позволить раньше.
Привёз в Украину ещё одну "Б*ляху" для родного брата.
Я очень рад за Вашего кума. А скажите, пожалуйста, Вы уверены, что Ваш кум в случае ДТП не поддастся искушению смыться? И, тойота авенсис - понятие растяжимое, как с выбросами? Почему Ваш кум не воспользовался льготами по ввозу электрокаров? Привез-бы, поставил на украинскую регистрацию и ездил-бы не портя здоровье окружающим. Просто в теплое время года ездить с закрытыми окнами из-за чадящих корыт, преимущественно на еврономерах (да, да, знаю, еще камазы, богданы и прочие ур** автопрома)
Если человек склонен к нарушению закона, то для него отсутствие номера -- триггер для преступления. Но большинство людей -- законопослушны.
По поводу дыма от таких машин, тут согласен, но опять же -- где гарантия, что в Украине человек, из-за нехватки денег, не возьмёт чадящую БУ машину "на укр. номерах"?
PS авенсис не чадит. Сам нюхал.
1.Так он УЖЕ нарушил таможенный кодекс.
2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
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rjkz
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02
rjkz написав:
2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
Автопарк в Польше в основном представлен 10-летними авто B и C класса.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 16:25
27661 написав:
Им надо партию организовать
Ага, "Партію контрабандистів і неплатників податків".
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