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Українці почали за безцінь
продавати «єврономери»

Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:09

Развод на деньги,это а не обьявления.
relaxay22
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:16

  relaxay22 написав:Развод на деньги,это а не обьявления.

Не портьте репутацию провластноиу ресурсу. Написано, значит правда.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:21

Re: Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:30

  ruvex написав:Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.

Украина цирковым труппам может мастер-классы давать.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:47

  27661 написав:rjkz
  27661 написав:
  rjkz написав:
Я некоторых евроб*х****** знаю лично. Один из них -- кум , поехал в Польшу на заработки. В Украине ездил на жигулях, а в Польше , через год купил TOYOTA AVENSIS универсал. Ездит с женой и ребёнком в нормальной машине, чего не мог позволить раньше.
Привёз в Украину ещё одну "Б*ляху" для родного брата.


Я очень рад за Вашего кума. А скажите, пожалуйста, Вы уверены, что Ваш кум в случае ДТП не поддастся искушению смыться? И, тойота авенсис - понятие растяжимое, как с выбросами? Почему Ваш кум не воспользовался льготами по ввозу электрокаров? Привез-бы, поставил на украинскую регистрацию и ездил-бы не портя здоровье окружающим. Просто в теплое время года ездить с закрытыми окнами из-за чадящих корыт, преимущественно на еврономерах (да, да, знаю, еще камазы, богданы и прочие ур** автопрома)


Если человек склонен к нарушению закона, то для него отсутствие номера -- триггер для преступления. Но большинство людей -- законопослушны.
По поводу дыма от таких машин, тут согласен, но опять же -- где гарантия, что в Украине человек, из-за нехватки денег, не возьмёт чадящую БУ машину "на укр. номерах"?
PS авенсис не чадит. Сам нюхал. :D


1.Так он УЖЕ нарушил таможенный кодекс.
2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02

  rjkz написав:2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.

Автопарк в Польше в основном представлен 10-летними авто B и C класса.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:25

Re: Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

  27661 написав:Им надо партию организовать


Ага, "Партію контрабандистів і неплатників податків".
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:39

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.

Автопарк в Польше в основном представлен 10-летними авто B и C класса.


Я не знаю, не был.
Но!
У меня машине 11 лет. Японский внедорожник. Пробег всего 100 тыщ. Для этой машины - это немного. Хорошая антикоррозийная защита. Наши дороги для него - не проблема, с ходовой проблем ни разу не было, а в Польше дороги несравнимы с нашими, поэтому - почему-бы хорошие машины не бегали по хорошим дорогам 10 лет без проблем?
rjkz
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