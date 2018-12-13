Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

Додано: Пон 17 гру, 2018 09:32

Спорить можно сколько угодно. Нарушают ПДД и евробляхеры, и укробляхеры. Это никак не зависит от номеров. У меня например в телефоне целая коллекция фотографий новеньких машин на укробляхах, которые припаркованы на пешеходных переходах и на перекрестках. Что касается чадящего "хлама" на евробляхах. Не спорю, есть такие, это факт. Но я могу сказать про себя. У меня Гольф 2000 года выпуска 1,9 дизель. Ничего у него не коптит. Машина в этом году прошла обязательный техосмотр в ЕС. Осеню машина прошла полное ТО на 12 тыс. грн. Два дня назад машина получила новый ремень, ролик и натяжитель генератора на сумму 4000 грн, вчера машина получила новую зимнюю резину на сумму 3500 грн. Несколько дней назад менты остановили - у меня на машину есть страховка, в машине огнетушитель, аптечка, светоотражающие жилеты. Придраться не к чему. Права я получил честно, с первого раза, с утра до вечера зубря правила дорожного движения. А теперь давайте рассказывать мне какой у меня еврохлам и какое я бы***, которое ездит как попало.