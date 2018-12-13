Українці почали за безцінь продавати «єврономери»

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rjkz написав: Я некоторых евроб*х****** знаю лично. Один из них -- кум , поехал в Польшу на заработки. В Украине ездил на жигулях, а в Польше , через год купил TOYOTA AVENSIS универсал. Ездит с женой и ребёнком в нормальной машине, чего не мог позволить раньше. Привёз в Украину ещё одну "Б*ляху" для родного брата.
Я очень рад за Вашего кума. А скажите, пожалуйста, Вы уверены, что Ваш кум в случае ДТП не поддастся искушению смыться? И, тойота авенсис - понятие растяжимое, как с выбросами? Почему Ваш кум не воспользовался льготами по ввозу электрокаров? Привез-бы, поставил на украинскую регистрацию и ездил-бы не портя здоровье окружающим. Просто в теплое время года ездить с закрытыми окнами из-за чадящих корыт, преимущественно на еврономерах (да, да, знаю, еще камазы, богданы и прочие ур** автопрома)
Если человек склонен к нарушению закона, то для него отсутствие номера -- триггер для преступления. Но большинство людей -- законопослушны. По поводу дыма от таких машин, тут согласен, но опять же -- где гарантия, что в Украине человек, из-за нехватки денег, не возьмёт чадящую БУ машину "на укр. номерах"? PS авенсис не чадит. Сам нюхал.
1.Так он УЖЕ нарушил таможенный кодекс. 2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
rjkz написав:2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
Автопарк в Польше в основном представлен 10-летними авто B и C класса.
rjkz написав:2.Как ни странно, но на украинской регистрации не так много чадящих машин. Почему? Точно не скажу, возможно, из-за плохих дорог машина разваливается раньше чем сдыхает двигло, а может из-за того, что автомобиль для наших людей - ценная вещь и они следят хотя-бы за своевременной заменой масла, а ТАМ, при хороших дорогах, автовладельцам выгодней в какой-то момент купить новую, чем следить за своевременностью ТО старой.
Автопарк в Польше в основном представлен 10-летними авто B и C класса.
Я не знаю, не был. Но! У меня машине 11 лет. Японский внедорожник. Пробег всего 100 тыщ. Для этой машины - это немного. Хорошая антикоррозийная защита. Наши дороги для него - не проблема, с ходовой проблем ни разу не было, а в Польше дороги несравнимы с нашими, поэтому - почему-бы хорошие машины не бегали по хорошим дорогам 10 лет без проблем?
Спорить можно сколько угодно. Нарушают ПДД и евробляхеры, и укробляхеры. Это никак не зависит от номеров. У меня например в телефоне целая коллекция фотографий новеньких машин на укробляхах, которые припаркованы на пешеходных переходах и на перекрестках. Что касается чадящего "хлама" на евробляхах. Не спорю, есть такие, это факт. Но я могу сказать про себя. У меня Гольф 2000 года выпуска 1,9 дизель. Ничего у него не коптит. Машина в этом году прошла обязательный техосмотр в ЕС. Осеню машина прошла полное ТО на 12 тыс. грн. Два дня назад машина получила новый ремень, ролик и натяжитель генератора на сумму 4000 грн, вчера машина получила новую зимнюю резину на сумму 3500 грн. Несколько дней назад менты остановили - у меня на машину есть страховка, в машине огнетушитель, аптечка, светоотражающие жилеты. Придраться не к чему. Права я получил честно, с первого раза, с утра до вечера зубря правила дорожного движения. А теперь давайте рассказывать мне какой у меня еврохлам и какое я бы***, которое ездит как попало.