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Українці почали за безцінь продавати «єврономери»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 10:27
o_slawik1989 написав:
Права я получил честно, с первого раза, с утра до вечера зубря правила дорожного движения. А теперь давайте рассказывать мне
Права дает Конституция
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Пон 17 гру, 2018 10:27
LOKY