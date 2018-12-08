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ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК ВДЕ і данська і компанія Vestas, світовий лідер з виробництва вітротурбін, уклали договір на будівництво Орловської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 100 МВт.
Дивися повний текст ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС вартістю 135 млн євро
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R2
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:38
В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:53
nalim написав:
В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
..пфф...а что тут удивительного: избавляются от слабо-прибыльных, убыточных активов.. вкладываются в сферы с ожидаемой макс.отдачей на перспективу!!.. все норм, ахмет рулит!....
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maestro71
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