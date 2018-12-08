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ДТЕК і Vestas починають
будівництво Орловської ВЕС...

ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:38

ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК ВДЕ і данська і компанія Vestas, світовий лідер з виробництва вітротурбін, уклали договір на будівництво Орловської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 100 МВт.

Дивися повний текст ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС вартістю 135 млн євро.
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В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
nalim
 
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  nalim написав:В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.



..пфф...а что тут удивительного: избавляются от слабо-прибыльных, убыточных активов.. вкладываются в сферы с ожидаемой макс.отдачей на перспективу!!.. все норм, ахмет рулит!.... :mrgreen:
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:06

Враховуючи теплі стосунки "папутчіка рєвалюциі" з пецюнькою, жодних проблем з продажем ел. енергії нам, по "суперзеленому" тарифу не виникне. Звідси і інтерес до проекту.
mazvlnk
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:07

  maestro71 написав:
  nalim написав:В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.



..пфф...а что тут удивительного: избавляются от слабо-прибыльных, убыточных активов.. вкладываются в сферы с ожидаемой макс.отдачей на перспективу!!.. все норм, ахмет рулит!.... :mrgreen:

Ага, только доходность ветроэлектростанций связана с высоким "зеленым" тарифом, и оплатим весь этот праздник жизни мы с вами.
nalim
 
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зеленый тариф 5.72ua
jeka151515
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15

Re: ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...

  jeka151515 написав:зеленый тариф 5.72ua

11,63 євроцента.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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