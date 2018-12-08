ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК ВДЕ і данська і компанія Vestas, світовий лідер з виробництва вітротурбін, уклали договір на будівництво Орловської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 100 МВт.
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ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС вартістю 135 млн євро
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:38
В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:53
nalim написав:
В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
..пфф...а что тут удивительного: избавляются от слабо-прибыльных, убыточных активов.. вкладываются в сферы с ожидаемой макс.отдачей на перспективу!!.. все норм, ахмет рулит!....
maestro71
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:06
Враховуючи теплі стосунки "папутчіка рєвалюциі" з пецюнькою, жодних проблем з продажем ел. енергії нам, по "суперзеленому" тарифу не виникне. Звідси і інтерес до проекту.
mazvlnk
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:07
maestro71 написав: nalim написав:
В ДТЭК сокращают сотрудников, режут бюджеты на все, а тут... аттракцион невиданной щедрости. Фокус- вот нет денег, а вот есть деньги.
..пфф...а что тут удивительного: избавляются от слабо-прибыльных, убыточных активов.. вкладываются в сферы с ожидаемой макс.отдачей на перспективу!!.. все норм, ахмет рулит!....
Ага, только доходность ветроэлектростанций связана с высоким "зеленым" тарифом, и оплатим весь этот праздник жизни мы с вами.
nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:54
зеленый тариф 5.72ua
jeka151515
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15
jeka151515 написав:
зеленый тариф 5.72ua
11,63 євроцента.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26
Брехня:
зеленый тариф 5.72ua
Работающая Ботиевская ВЭС - 3,71 грн
Строящаяся Приморская ВЭС - 3,34 грн
Для Орловской будет 3,34 или ниже
И никакого топлива!
avax
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:12
Как совместить три новости?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/13/643555/
Цены на электроэнергию для промышленности повысят на 2%,
https://news.finance.ua/ru/news/-/44043 ... rostantsij
Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро? Совпадение?
Molchyn
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:44
nalim
Ага, только доходность ветроэлектростанций связана с высоким "зеленым" тарифом, и оплатим весь этот праздник жизни мы с вами.
И еще есть варианты для увеличения доходности...
Molchyn
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