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ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:14
Molchyn написав:nalim
Ага, только доходность ветроэлектростанций связана с высоким "зеленым" тарифом, и оплатим весь этот праздник жизни мы с вами.
И еще есть варианты для увеличения доходности...
Вариантов много, но, боюсь, что в нашу пользу нет ни одного.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:33
avax написав:Брехня:
зеленый тариф 5.72ua
Работающая Ботиевская ВЭС - 3,71 грн
Строящаяся Приморская ВЭС - 3,34 грн
Для Орловской будет 3,34 или нижеИ никакого топлива!
Взагалі-то 2,86грн.
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jeugen
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:34
А ще підписали указ про звільнення від ПДВ та акцизу до 2022р за ввезення електромобілів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:50
jeugen
А ще підписали указ про звільнення від ПДВ та акцизу до 2022р за ввезення електромобілів.
Это Вы к тому что ДТЕК еще сеть автозарядок запустил, или еще глубже копнули?
Не всем за вашими гениальными размышлениями угнаться.
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Molchyn
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Додано: Чет 13 гру, 2018 18:02
Molchyn написав:
Это Вы к тому что ДТЕК еще сеть автозарядок запустил, или еще глубже копнули? Не всем за вашими гениальными размышлениями угнаться.
Дякую за комплімент, але досить реально, при вартості швидкісної зарядки електромобілів 1грн/км - думаю ДТЕК бажає скласти конкуренцію Автоентерпрайсу.
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jeugen
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