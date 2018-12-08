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ДТЕК і Vestas починають
будівництво Орловської ВЕС...

ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:14

  Molchyn написав:nalim
Ага, только доходность ветроэлектростанций связана с высоким "зеленым" тарифом, и оплатим весь этот праздник жизни мы с вами.
И еще есть варианты для увеличения доходности... :mrgreen:

Вариантов много, но, боюсь, что в нашу пользу нет ни одного.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:33

  avax написав:Брехня:
зеленый тариф 5.72ua


Работающая Ботиевская ВЭС - 3,71 грн
Строящаяся Приморская ВЭС - 3,34 грн

Для Орловской будет 3,34 или ниже

И никакого топлива!

Взагалі-то 2,86грн.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:34

  Molchyn написав:Как совместить три новости? https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/13/643555/ Цены на электроэнергию для промышленности повысят на 2%, https://news.finance.ua/ru/news/-/44043 ... rostantsij Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро? Совпадение? :mrgreen:

А ще підписали указ про звільнення від ПДВ та акцизу до 2022р за ввезення електромобілів.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:50

jeugen
А ще підписали указ про звільнення від ПДВ та акцизу до 2022р за ввезення електромобілів.
Это Вы к тому что ДТЕК еще сеть автозарядок запустил, или еще глубже копнули? :mrgreen: Не всем за вашими гениальными размышлениями угнаться. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:02

Re: ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...

  Molchyn написав:Это Вы к тому что ДТЕК еще сеть автозарядок запустил, или еще глубже копнули? Не всем за вашими гениальными размышлениями угнаться.

Дякую за комплімент, але досить реально, при вартості швидкісної зарядки електромобілів 1грн/км - думаю ДТЕК бажає скласти конкуренцію Автоентерпрайсу.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:28

  jeugen написав:
  avax написав:Брехня:
зеленый тариф 5.72ua


Работающая Ботиевская ВЭС - 3,71 грн
Строящаяся Приморская ВЭС - 3,34 грн

Для Орловской будет 3,34 или ниже

И никакого топлива!

Взагалі-то 2,86грн.


нічого не наплутали? взагалі то для 0.102 євроценти для промпідприємств, і то без пдв. 2.86 грн, без пдв, може для приватних господарств і то з 2025 року?
wild.tomcat
 
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