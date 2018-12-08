ДТЕК і Vestas починають будівництво Орловської ВЕС...
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reserv написав:ак Ахметов экспортирует электроэнергию за наш с вами счет"
reserv написав:С одной стороны - Украина увеличивает закупки дорогой "зеленой" электроэнергии. С другой - "Украина увеличила продажи электроэнергии за границу" https://biz.nv.ua/markets/ukraina-uveli ... 01369.html , "Мы заплатим за все. Как Ахметов экспортирует электроэнергию за наш с вами счет" http://argumentua.com/stati/my-zaplatim ... vami-schet . Отличный пылесос под крышей Порошенко
Та Ви прям містер очевидність. А чому ніхто не звертає увагу на те, що данні підприємства майже не потребують людського втручання, достатньо підписати 1 договір на обслуговування вітряків всієї мережі і декілька охоронців, можливо ще 1-2 завхози на всі станції. Мені от цікаво. Коли у людей вже накипить і вони почнуть діяти аналогічно оліхрякам в 90-х, а саме встановлювати на свої приватні будинки ці безкоштовні панелі і підключати свої будинки до безкоштовної електроенергії вітряків. Що захрюкають ці хряки. А з продовженням такого "розвитку" України - це буде на 100%. Коли різниця в прибутках між досвідченим інженером, який надавав безліч ідей для впровадження в виробництво, та власником цього ж банкрутуючого підприємства все збільшується - вихід може бути один - кожен почне себе вести, як цей керуючий, а саме продавати, те, що зтягне, але на відмінну від керуючого, не для того, аби нажитися, а для того аби вижити.