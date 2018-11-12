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Прем'єр повідомив, до якого
часу діятиме мораторій на...

Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40

Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Дивися повний текст Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на продаж землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:41

Пока будет выгодно иметь во всех позах дешёвую землю в арнеду и просто бесплатно- до тех пор и будет мораторий, под соусом: шобнизабрализемлюуселян
tyson20072007
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