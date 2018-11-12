Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Дивися повний текст Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на продаж землі.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:40
Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на...
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Дивися повний текст Прем'єр повідомив, до якого часу діятиме мораторій на продаж землі.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:41
Пока будет выгодно иметь во всех позах дешёвую землю в арнеду и просто бесплатно- до тех пор и будет мораторий, под соусом: шобнизабрализемлюуселян
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