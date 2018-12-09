RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в листопаді закупила
європейський газ за...

Україна в листопаді закупила європейський газ за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:58

Україна в листопаді закупила європейський газ за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86140
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:58

Уже прикручивать иле погодить?
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 24.11.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:00

Отличная новость
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:08

Колебания +- 10%-15%. У кого счетчик газа или тепла месячные колебания оплаты куда больше.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1494
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: a_vit1955, avk, barg, Волгарь, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смолій в листопаді заробив 320 тисяч гривень 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 11 гру, 2018 11:03
38 1574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:30
Faceless
Пальмовий рекорд: Україна імпортувала сотні тисяч тонн... 1, 2
R2 » Вів 11 гру, 2018 09:51
13 694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 11:39
rjkz
Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на... 1, 2
R2 » Нед 09 гру, 2018 10:47
17 1027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 22:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65118)
13.12.2018 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.