Ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:58
Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Дивися повний текст Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:00
Отличная новость
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:08
Колебания +- 10%-15%. У кого счетчик газа или тепла месячные колебания оплаты куда больше.
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