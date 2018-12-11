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Україна в листопаді закупила
європейський газ за...

Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:58

Україна в листопаді закупила європейський газ за...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордної ціни в 339,21 долара за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Україна в листопаді закупила європейський газ за рекордною ціною.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:00

Отличная новость
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:08

Колебания +- 10%-15%. У кого счетчик газа или тепла месячные колебания оплаты куда больше.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:53

Самое печальное, что это российский газ, только по европейской цене.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:11

самое печальное, что можем свой добывать, но выдача лицензии и разрешения стоят дорого, а сами строить без отката не хотим, а хотим наваривать неплохо, и Бентли хотим...
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:13

  magneet написав:самое печальное, что можем свой добывать, но выдача лицензии и разрешения стоят дорого, а сами строить без отката не хотим, а хотим наваривать неплохо, и Бентли хотим...

Ну почему? Кононенки и Злочевские как-то получают разрешения на разработку недр
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:34

  valme написав:Самое печальное, что это российский газ, только по европейской цене.
это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:49

Временные трудности это надолго. Уже берут кредиты с отдачей в 2032 году.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:28

  magneet написав:самое печальное, что можем свой добывать, но выдача лицензии и разрешения стоят дорого, а сами строить без отката не хотим, а хотим наваривать неплохо, и Бентли хотим...

Самое печальное, что это - таможенная цена. А стране этот газ в итоге обойдется в 408 долларов (+20% НДС).
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