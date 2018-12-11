Нету ничего более постоянного,чем временно......
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:32
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:59
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Вони самі не йдуть, в тому числі і через ренту на видобуток. Дешевий український газ - популістичні казочки, і не більше, як і дешева атомна енергія. Воно дешеве, поки старі запаси не закінчаться, а нове з нуля - часто дорожче, ніж імпортне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:32
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Тоді запускаємо новітню технологію по заповненню старих сховищ газу - новим. А саме: засіюємо поля горохом і під час його доспівання ходимо з трубками в потрібному місці поїдаючи горох і виробляючи новий газ.
Вуаля. Дешево і сердито. Можемо Єврєдіков для цих робіт пригласити - їм має сподобатися.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:44
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Дешево і сердито буде, коли дозволи на розробку надр будуть продаватись на аукціонах, як і земельні ділянки. Інакше сюди нормальні не зайдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|