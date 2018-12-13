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Україна в листопаді закупила
європейський газ за...

Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:32

  antonivs3 написав:
  valme написав:Самое печальное, что это российский газ, только по европейской цене.
это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Нету ничего более постоянного,чем временно......
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:59

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:але впускати тих же Шелл чи БіПі ніхто не спішить - так і будемо гавкатись про наявність свого газу, який ніхто не добуває.

Вони самі не йдуть, в тому числі і через ренту на видобуток. Дешевий український газ - популістичні казочки, і не більше, як і дешева атомна енергія. Воно дешеве, поки старі запаси не закінчаться, а нове з нуля - часто дорожче, ніж імпортне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:32

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  lapay написав:Дешевий український газ - популістичні казочки, і не більше, як і дешева атомна енергія. Воно дешеве, поки старі запаси не закінчаться, а нове з нуля - часто дорожче

Тоді запускаємо новітню технологію по заповненню старих сховищ газу - новим. А саме: засіюємо поля горохом і під час його доспівання ходимо з трубками в потрібному місці поїдаючи горох і виробляючи новий газ.
Вуаля. Дешево і сердито. Можемо Єврєдіков для цих робіт пригласити - їм має сподобатися.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:44

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:Вуаля. Дешево і сердито.

Дешево і сердито буде, коли дозволи на розробку надр будуть продаватись на аукціонах, як і земельні ділянки. Інакше сюди нормальні не зайдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:17

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  lapay написав:Дешево і сердито буде, коли дозволи на розробку надр будуть продаватись на аукціонах, як і земельні ділянки. Інакше сюди нормальні не зайдуть.

Якщо я не помиляюся - нещодавно десь на фінансі була стаття про початок аукціону дозволів на розробку надр.
Що не так?
Наші ж почали плакати, що початкова ставка занад-то висока.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:31

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:Наші ж почали плакати, що початкова ставка занад-то висока.

То зменшать. А що - повинні були відразу купити, особливо коли популісти-експерди розповідають про казкову рентабельність?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  lapay написав:То зменшать. А що - повинні були відразу купити, особливо коли популісти-експерди розповідають про казкову рентабельність?
А ні мені, а ні тобі, від цих аукціонів...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:43

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  antonivs3 написав:это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23

  Джон написав:
  antonivs3 написав:это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.

Після такого скандального розриву контракту Тимошенко з Россією - навряд чи з нами хтось хоче заключати новий. От і користуємось підпитками. Поки не поновимо довіру...
Якийсь Скайрім виходить :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:31

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:От і користуємось підпитками. Поки не поновимо довіру...

Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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