Нету ничего более постоянного,чем временно......
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:32
Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:59
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Вони самі не йдуть, в тому числі і через ренту на видобуток. Дешевий український газ - популістичні казочки, і не більше, як і дешева атомна енергія. Воно дешеве, поки старі запаси не закінчаться, а нове з нуля - часто дорожче, ніж імпортне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:32
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Тоді запускаємо новітню технологію по заповненню старих сховищ газу - новим. А саме: засіюємо поля горохом і під час його доспівання ходимо з трубками в потрібному місці поїдаючи горох і виробляючи новий газ.
Вуаля. Дешево і сердито. Можемо Єврєдіков для цих робіт пригласити - їм має сподобатися.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:44
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Дешево і сердито буде, коли дозволи на розробку надр будуть продаватись на аукціонах, як і земельні ділянки. Інакше сюди нормальні не зайдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:17
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Якщо я не помиляюся - нещодавно десь на фінансі була стаття про початок аукціону дозволів на розробку надр.
Що не так?
Наші ж почали плакати, що початкова ставка занад-то висока.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:31
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
То зменшать. А що - повинні були відразу купити, особливо коли популісти-експерди розповідають про казкову рентабельність?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:43
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23
Після такого скандального розриву контракту Тимошенко з Россією - навряд чи з нами хтось хоче заключати новий. От і користуємось підпитками. Поки не поновимо довіру...
Якийсь Скайрім виходить
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:31
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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