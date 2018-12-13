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Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04
lapay написав:
Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться.
І звісно ж по 390 долл
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jeugen
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:16
jeugen написав:
І звісно ж по 390 долл
Точно не по 200. Чого передчасно гадати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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