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Україна в листопаді закупила
європейський газ за...

Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  lapay написав:Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться.

І звісно ж по 390 долл
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:16

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:І звісно ж по 390 долл

Точно не по 200. Чого передчасно гадати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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