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Україна в листопаді закупила європейський газ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04
lapay написав:
Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться.
І звісно ж по 390 долл
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jeugen
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:16
jeugen написав:
І звісно ж по 390 долл
Точно не по 200. Чого передчасно гадати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04
Джон написав: antonivs3 написав:
это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.
Может скоро будем покупать и польско-американский газ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:35
jeugen написав:
Після такого скандального розриву контракту Тимошенко з Россією - навряд чи з нами хтось хоче заключати новий.
США хоть сейчас.. танкерами в Польшу, а у поляков надо НЕ ПОКУПАТЬ, а только платить им за транзит НАШЕГО газа. Причем тут Тимошенко вообще? Это она 4 года не в состоянии что ли заключить долгосрочный договор поставки? Она наверно отказала Катару с его предложениями и бегает по хабам покупает дорогой газ? Я не адепт ее секты но вы гражданин тоже хоть иногда думайте, если получается, прежде чем что то писать. 2009 г Словакия тоже судилась с Газпромом про кабальные условия поставки.. что тоже Тимошенко виновата? Зато в Словакии нет "реХформаторов" модели "коболев -2018" и газ они покупают по долгосрочным контрактам.
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Джон
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