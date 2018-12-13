RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в листопаді закупила
європейський газ за...

Україна в листопаді закупила європейський газ за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  lapay написав:Нам полякі можуть продавати цей газ. Вже домовились, якщо словацький раптово закінчиться.

І звісно ж по 390 долл
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:16

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:І звісно ж по 390 долл

Точно не по 200. Чого передчасно гадати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 01.08.15
Подякував: 786 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04

  Джон написав:
  antonivs3 написав:это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться
Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.

Может скоро будем покупать и польско-американский газ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4429 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:35

Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...

  jeugen написав:Після такого скандального розриву контракту Тимошенко з Россією - навряд чи з нами хтось хоче заключати новий.
США хоть сейчас.. танкерами в Польшу, а у поляков надо НЕ ПОКУПАТЬ, а только платить им за транзит НАШЕГО газа. Причем тут Тимошенко вообще? Это она 4 года не в состоянии что ли заключить долгосрочный договор поставки? Она наверно отказала Катару с его предложениями и бегает по хабам покупает дорогой газ? Я не адепт ее секты но вы гражданин тоже хоть иногда думайте, если получается, прежде чем что то писать. 2009 г Словакия тоже судилась с Газпромом про кабальные условия поставки.. что тоже Тимошенко виновата? Зато в Словакии нет "реХформаторов" модели "коболев -2018" и газ они покупают по долгосрочным контрактам.
Джон
 
Повідомлень: 758
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
R2 » Чет 13 гру, 2018 15:05
4 108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 23:42
Вкладчик1234
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2, 3
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
24 998
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 22:21
lapay
Індекс процвітання: Україна покращила позиції в рейтингу... 1, 2, 3
R2 » П'ят 14 гру, 2018 08:17
21 659
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 16:54
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11131)
14.12.2018 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.