Україна в листопаді закупила європейський газ за...

Джон написав:

antonivs3 написав: это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться это временные трудности: чтобы обрести свободу, нужно за нее бороться

Ага только вот поляки (PGNiG) с США Venture Global LNG и Sempra Energy, заключили ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ контракт на поставку газа танкерами по 200+ уе на 10+ лет и все нормально. А у нас барыжные керманычи покупают газ на ХАБАХ, потому и дорого. А платим за их некомпетентность мы их своего кармана. Спасибо 54% товарисчам что этих "гениев бизнеса" нам в 2014 году на шею повесили.. Хаб для того в нормальных странах, где у руля не бездарные проходимцы а вменяемое руководство, что бы докупать небольшие партии газа покрывая пики потребления. Основные поставки идут по долговременным контрактам. Так оно намного дешевле. Так что сейчас это не "борьба за свободу" а бег осла за морковкою.