І звісно ж по 390 долл
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:04
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:16
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04
Может скоро будем покупать и польско-американский газ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:35
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
США хоть сейчас.. танкерами в Польшу, а у поляков надо НЕ ПОКУПАТЬ, а только платить им за транзит НАШЕГО газа. Причем тут Тимошенко вообще? Это она 4 года не в состоянии что ли заключить долгосрочный договор поставки? Она наверно отказала Катару с его предложениями и бегает по хабам покупает дорогой газ? Я не адепт ее секты но вы гражданин тоже хоть иногда думайте, если получается, прежде чем что то писать. 2009 г Словакия тоже судилась с Газпромом про кабальные условия поставки.. что тоже Тимошенко виновата? Зато в Словакии нет "реХформаторов" модели "коболев -2018" и газ они покупают по долгосрочным контрактам.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:09
Re: Україна в листопаді закупила європейський газ за...
Соррі, кавички не поставив "Контракт Тимошенко". Це той контракт, за який вона не досиділа. Який Україна зусиллями теперішньої влади відмовилася виконувати і не без допомоги євродрузів - розрвали в односторонньому порядку, зробивши Газпром винуватим. І на привеликий жаль наші друзі не виробляють газ. А ті, що виробляють - нам не друзі. Яким чином ми зможемо заманити недруга на довгостроковий контракт по цінам нижчим від ринкових?
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