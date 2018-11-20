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Запоріжжя отримало перші
одинадцять білоруських автобусів

Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04

Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" отримало перші 11 автобусів, придбаних на умовах лізингової програми з ПАТ "Укргазбанк".

Дивися повний текст Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04

в это самое время Минск активно переходит на электробусы
https://auto.tut.by/news/offtop/593741.html?crnd=7272
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:10

Re: активность

Минск развивается. РФ развивается. А в Украине реформы..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:50

Ну можно поздравить братьев белорусов с удачной сделкой...
Вот только где здесь интерес Украины?
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:52

Re: Запоріжжя отримало

  valme написав:где здесь интерес Украины?

Запорожье получило муниципальный транспорт. Народ чуточку задобрили. интерес
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:00

Re: Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусі

  sal написав:Запорожье получило муниципальный транспорт. Народ чуточку задобрили. интерес

"Получило" это не совсем подходящее слово. Белорусы что бесплатно автобусы раздают?
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:02

Re: интересно

  valme написав:Белорусы что бесплатно автобусы раздают?

А кому из ожидающих интересно, что к остановке подъехало? главное едет!
sal
 
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