Комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" отримало перші 11 автобусів, придбаних на умовах лізингової програми з ПАТ "Укргазбанк".
Дивися повний текст Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусів.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
в это самое время Минск активно переходит на электробусы
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:10
Re: активность
Минск развивается. РФ развивается. А в Украине реформы..
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:50
Ну можно поздравить братьев белорусов с удачной сделкой...
Вот только где здесь интерес Украины?
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:52
Re: Запоріжжя отримало
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:00
Re: Запоріжжя отримало перші одинадцять білоруських автобусі
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:02
Re: интересно
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