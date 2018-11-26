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Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Через деякий час автомобілі Ford отримають ремені безпеки з електричним підігрівом. Американський автовиробник вже подав відповідну заявку у відомство з патентів і товарних знаків США.
Дивися повний текст Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом
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R2
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14
Какой только фигни не придумают в рекламных целях :) Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
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avk
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:16
avk написав:
Какой только фигни не придумают в рекламных целях
Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
Кому что
Мне больше подогрев лобового стекла нравится. Гаража нет
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qwe_ua
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:21
qwe_ua написав: avk написав:
Какой только фигни не придумают в рекламных целях
Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
Кому что
Мне больше подогрев лобового стекла нравится. Гаража нет
это все фигня
хочу запатентовать педаль газа с подогревом - где искать патентное бюро?
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sequence
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Чет 29 лис, 2018 13:47
Gippo
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