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Автомобілі Ford отримають
ремені безпеки з підігрівом

Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14

Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом

Пропонуємо до обговорення:
Через деякий час автомобілі Ford отримають ремені безпеки з електричним підігрівом. Американський автовиробник вже подав відповідну заявку у відомство з патентів і товарних знаків США.

Дивися повний текст Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14

Какой только фигни не придумают в рекламных целях :) Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:16

Re: Автомобілі Ford отримають ремені безпеки з підігрівом

avk написав:Какой только фигни не придумают в рекламных целях :) Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
Кому что :)
Мне больше подогрев лобового стекла нравится. Гаража нет :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:21

  qwe_ua написав:
avk написав:Какой только фигни не придумают в рекламных целях :) Во всех подогревательных прибамбасах самое ценное это руль с подогревом. Зимой пока откроешь гараж, машину, начнёшь движение в ней холодной, руки отмерзают до потери чувствительности.
Кому что :)
Мне больше подогрев лобового стекла нравится. Гаража нет :D

это все фигня
хочу запатентовать педаль газа с подогревом - где искать патентное бюро?
sequence
 
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