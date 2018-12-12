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Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк погодив з китайськими інвесторами залучення кредиту на 500 мільйонів доларів, який спрямують на будівництво найбільшої у Європі гідроакумулюючої електростанції — Дністровської.
Дивися повний текст Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для будівництва Дністровської ГАЕС
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R2
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:28
Там такая природа будет затоплена......
Не давайте этим ворам денег.
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anton_gms
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:32
anton_gms написав:
Там такая природа будет затоплена......
Не давайте этим ворам денег.
Не переживайте. У нас же "зеленые технологии": бабло распилят, и максимум выкопают котлован
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:40
Денег не будет. Пришлют китайское оборудование по американским ценам и китайских монтажников
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cisukr
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