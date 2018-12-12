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Укргазбанк залучив $500 млн у
китайських інвесторів для...

Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:28

Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для...

Пропонуємо до обговорення:
Державний Укргазбанк погодив з китайськими інвесторами залучення кредиту на 500 мільйонів доларів, який спрямують на будівництво найбільшої у Європі гідроакумулюючої електростанції — Дністровської.

Дивися повний текст Укргазбанк залучив $500 млн у китайських інвесторів для будівництва Дністровської ГАЕС.
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Там такая природа будет затоплена......
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anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:32

  anton_gms написав:Там такая природа будет затоплена......
Не давайте этим ворам денег.

Не переживайте. У нас же "зеленые технологии": бабло распилят, и максимум выкопают котлован :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:40

Денег не будет. Пришлют китайское оборудование по американским ценам и китайских монтажников
cisukr
 
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