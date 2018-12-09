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У листопаді випуск
автотранспорту скоротився на 50%

У листопаді випуск автотранспорту скоротився на 50%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:50

У листопаді випуск автотранспорту скоротився на 50%

Пропонуємо до обговорення:
Автобусне виробництво впало на 13%.

Дивися повний текст У листопаді випуск автотранспорту скоротився на 50%.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:50

хватит уже писать некрологи об автопроме.
надо больше писать о сельском хозяйстве, что-то вроде:
"— Позаторік ми засіяли буряком 50 гектарів. Усе зжер довгоносик.
— Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову — все зжер клятий довгоносик.
— Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він, падло, подавиться!"
или о том, как тракторы разучились делать
или о том, что удобрения импортируем, а свои заводы стоят
или вспомним любимого А.С. Пушкина:
"Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет."
sequence
 
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