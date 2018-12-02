Зазначається, що дані вказані станом на 10 грудня 2018 року.
Дивися повний текст У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими зарплатними боргами.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:51
У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими зарплатними боргами.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:51
Стільки боржників і ще ні один не сидить. У нас в країні ж кримінальна відповідальність за заборгованість по заробітній платі чи вже навпаки похвалу і орден видають?
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