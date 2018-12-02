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У Мін'юсті назвали три
підприємства з найбільшими...

У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:51

У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що дані вказані станом на 10 грудня 2018 року.

Дивися повний текст У Мін'юсті назвали три підприємства з найбільшими зарплатними боргами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:51

Стільки боржників і ще ні один не сидить. У нас в країні ж кримінальна відповідальність за заборгованість по заробітній платі чи вже навпаки похвалу і орден видають?
649Sasha
 
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