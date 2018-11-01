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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:25

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Розмір такого штрафу складе 0,01% за кожен день прострочення після 20 числа місяця.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:25

кстати в Европе зарплаты другие, уровень жизни выше и КАЧЕСТВЕННЫЕ коммунальные услуги за которые хочется платить.
reo2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:31

А отдельную контору для этого создали по традиции?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:42

Сначала обепечьте своевременную доставку квитанций,некоторые приходят и 28числа.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:45

Все б добре. А коли тобі приписують неіснуючі борги, які ти повинен оскаржувати коного місяця це як буде також пеня. Мені особисто вже набридло повідомляти постачальникам за неправильні платіжки. Просто плачу по лічильниках і веду бугалтерію окремо від платіжок. Щеб правда постачальники платили пеню за неякісне надання послуг!
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:06

За декабрь платежки будут +20%. Как субсидии не могут получить мне рассказывали. Приняли закон об отъеме квартир. Нет слов ........!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:10

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

  сова написав:Приняли закон об отъеме квартир.

Вообще-то возможность взыскать долги за коммуналку за счет квартиры (и соответственно ее потерять) была всегда, ничего принимать отдельно не надо
Faceless
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