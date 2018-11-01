Розмір такого штрафу складе 0,01% за кожен день прострочення після 20 числа місяця.
Дивися повний текст Українці платитимуть пеню за борги за комуналку.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:25
Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть пеню за борги за комуналку.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:25
кстати в Европе зарплаты другие, уровень жизни выше и КАЧЕСТВЕННЫЕ коммунальные услуги за которые хочется платить.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:42
Сначала обепечьте своевременную доставку квитанций,некоторые приходят и 28числа.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:45
Все б добре. А коли тобі приписують неіснуючі борги, які ти повинен оскаржувати коного місяця це як буде також пеня. Мені особисто вже набридло повідомляти постачальникам за неправильні платіжки. Просто плачу по лічильниках і веду бугалтерію окремо від платіжок. Щеб правда постачальники платили пеню за неякісне надання послуг!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:06
За декабрь платежки будут +20%. Как субсидии не могут получить мне рассказывали. Приняли закон об отъеме квартир. Нет слов ........!!!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:10
Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
Вообще-то возможность взыскать долги за коммуналку за счет квартиры (и соответственно ее потерять) была всегда, ничего принимать отдельно не надо
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