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Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21
вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27
Alex2007 написав:
придумайте скидки для тех кто платит наперед, поощрение так сказать.
Есть такая скидка. придумана попередниками
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sal
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Пон 10 гру, 2018 17:02
galex