|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21
Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27
Re: до 20-го числа
Додано: Чет 13 гру, 2018 16:25
Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:13
Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%
В игноре Kart, Sommer
|