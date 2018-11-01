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Українці платитимуть пеню
за борги за комуналку

Українці платитимуть пеню за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:27

Re: до 20-го числа

  Alex2007 написав:придумайте скидки для тех кто платит наперед, поощрение так сказать.

Есть такая скидка. придумана попередниками
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:25

Re: Українці платитимуть пеню за борги за комуналку

Тю! Так это только начало! Сначало 0,01%, потом 0,1,а потом 1% в день и т.д! Главное придумать дополнительную статью для наполнения корыта и потом можно постоянно увеличивать,как акцизы на сигареты и алкоголь!Эта свора только и умеет долги брать и налоги увеличивать!Просто удивляет степень ихней жадности! Уже даже до выборов дотянуть не могут! Всё будет с перрвого сичня и тарифы подымать и пеню вводить! Конечно,надо побольше стырить,бо парашенко чувствует,что он не пролезет!
bub-har
 
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А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?
a_s_panasiuk
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:13

  Мизантрóп написав:вот так новость! Еще в июне был принят Закон.Пеню вводят с мая 2019. Меня 3,65% пени против на квартал Моне под 12,88% не пугает


Нет у меня никакой пени, все плачу вовремя.
Просто когда в разделе "мои платежи" сформировал счет и перешел в корзину этот счет неожиданно увеличился на 1%
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:03

  a_s_panasiuk написав:А як бути з заборгованістю в 2 місяці по заробітній платі?

Не выходить на работу.
Не думал что ещё остались терпилы.
Vint
 
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